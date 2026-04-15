Stretto di Hormuz allarme farmaci | rischio carenze nei prossimi mesi

Una crisi che coinvolge anche il settore sanitario, la chiusura dello stretto di Hormuz sta portando preoccupazioni per possibili carenze di farmaci nei prossimi mesi. La diminuzione delle forniture di carburante, infatti, sta influendo su vari aspetti della vita quotidiana, tra cui la distribuzione e la disponibilità di medicinali. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità monitorano gli effetti di questa crisi sulla sanità pubblica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Non solo carburante: l’impatto sulla sanità. La crisi legata alla chiusura dello stretto di Hormuz non riguarda soltanto il rincaro e la scarsità di carburante. Secondo Farmindustria, potrebbe avere conseguenze anche sul fronte sanitario, con possibili carenze di medicinali già nei mesi estivi. Il presidente Marcello Cattani parla di un aumento dei costi di produzione superiore al 20%, che si aggiunge ai rincari accumulati dal 2021, mettendo sotto pressione l’intero comparto. Un effetto domino sull’industria farmaceutica. Il conflitto in Medio Oriente viene definito come “il terzo grande shock in quattro anni”, dopo la guerra in Ucraina e la crisi del Mar Rosso.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Stretto di Hormuz, allarme farmaci: rischio carenze nei prossimi mesi «Farmaci a rischio e prezzi in aumento entro l’estate», l’allarme di Farmindustria se lo Stretto di Hormuz resta chiuso. Ecco qualiIl blocco dello stretto di Hormuz può avere conseguenze rilevanti anche sul settore farmaceutico, con il rischio concreto, nel giro di pochi mesi,... Farmaci a rischio in Ue, effetto chiusura Stretto di Hormuz(Adnkronos) – Un allarme sulle possibili carenze di farmaci in Ue, per gli effetti della guerra tra Iran e Usa e i problemi con lo stretto di Hormuz,...