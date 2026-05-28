Nei prossimi cinque anni, le temperature medie globali annuali sono previste tra 1,3 e 1,9 gradi sopra la media del periodo 1850-1900. Lo segnala un rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che indica possibili nuovi record di caldo nel quinquennio 2026-2030.

Nuovi record di temperatura sono attesi nei prossimi cinque anni: il nuovo rapporto dell' Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wmo) prevede che le temperature medie globali annuali per il periodo 2026-2030 saranno comprese tra 1,3 e 1,9 gradi al di sopra della media rispetto al periodo 1850-1900. C'è, inoltre, l' 86% di probabilità che uno di questi 5 anni superi il 2024 come quello più caldo mai registrato. Il sorvegliato speciale è il 2027, che potrebbe rivelarsi particolarmente rovente a causa dell'arrivo, a fine 2026, di El Niño: il fenomeno climatico che torna in media ogni 5 anni e che provoca un forte riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Clima, nuovi record di caldo nei prossimi 5 anni: l'allarme della Wmo

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Cooler but record heat still for parts of New Mexico & gusty

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