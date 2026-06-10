Trump | L’Iran ci mette troppo a negoziare vicino a ordinare nuovi attacchi

L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere vicino a ordinare nuovi attacchi contro l’Iran, affermando che Teheran impiega troppo tempo nelle negoziazioni. La dichiarazione è stata rilasciata a Fox News poche ore dopo che gli Stati Uniti avevano colpito basi militari e navali iraniane in risposta all’abbattimento di un elicottero Apache. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli o azioni ufficiali da parte dell’amministrazione statunitense.

Teheran «dovrà pagare il prezzo» per ritardare i negoziati, ha scritto il presidente Usa su Truth a poche ore dai raid americani in territorio iraniano. Trump è vicino all’ordinare nuovi attacchi contro l’Iran. Lo ha detto lui stesso a Fox poche ore dopo che gli Stati Uniti hanno colpito basi militari e navali iraniane in risposta all’abbattimento, da parte di Teheran, di un elicottero Apache americano. Su Truth ha inoltre aggiunto che l’Iran sta impiegando «troppo tempo per negoziare un accordo» e «ora dovrà pagarne il prezzo». «L’esercito iraniano è un disastro totale e completo. Gran parte di esso, come la Marina e l’Aeronautica, non esiste nemmeno più, sono stati completamente sconfitti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Donald Trump è vicino all'ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Lo ha detto lo stesso presidente a Fox. L'inquilino della Casa Bianca su Truth ha aggiunto: L'Iran è solo chiacchiere e niente fatti. Il bullo del Medio Oriente è morto! Hanno impiegato troppo te x.com

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