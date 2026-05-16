Iran ultime notizie Cnn | Trump mai così vicino a nuovi attacchi Pezeshkian scrive a papa Leone

Nelle ultime ore si sono intensificate le tensioni tra Israele e Iran, con notizie che indicano una possibile ripresa delle operazioni militari contro l’Iran. La CNN riferisce che l’ex presidente degli Stati Uniti sarebbe vicino a dare il via a nuovi attacchi, mentre un rappresentante iraniano ha inviato una lettera al Papa. La situazione rimane sotto osservazione, con fonti che parlano di preparativi in corso e di un aumento delle attività militari nella regione.

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