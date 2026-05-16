Iran ultime notizie Cnn | Trump mai così vicino a nuovi attacchi Pezeshkian scrive a papa Leone

Da quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si sono intensificate le tensioni tra Israele e Iran, con notizie che indicano una possibile ripresa delle operazioni militari contro l’Iran. La CNN riferisce che l’ex presidente degli Stati Uniti sarebbe vicino a dare il via a nuovi attacchi, mentre un rappresentante iraniano ha inviato una lettera al Papa. La situazione rimane sotto osservazione, con fonti che parlano di preparativi in corso e di un aumento delle attività militari nella regione.

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Roma, 16 maggio 2026  – Israele starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, mentre il presidente americano Donald Trump avrebbe perso la pazienza dopo i ripetuti attacchi contro truppe statunitensi e alleati di Washington nonostante il cessate il fuoco in vigore dall'inizio di aprile. Per questo, secondo quanto riferiscono fonti informate alla Cnn, Trump non sarebbe mai stato così vicino, dall'inizio del cessate il fuoco, a riprendere gli attacchi contro l'Iran.  Secondo l’emittente statunitense, che cita una fonte israeliana, i bombardamenti avrebbero come obiettivo alti funzionari iraniani e infrastrutture energetiche del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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