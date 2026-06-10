Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che è passato troppo tempo per raggiungere un accordo con l’Iran e ha avvertito che il paese pagherà il prezzo. In risposta, un portavoce di Teheran ha dichiarato che sono pronti a reagire in caso di attacco. Le tensioni tra i due paesi si sono riaccese dopo queste dichiarazioni e i recenti scambi di parole.

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo una nuova serie di nuove dichiarazioni del presidente Donald Trump, che ha accusato Teheran di aver ritardato i negoziati per un accordo che, a suo dire, sarebbe stato “ottimo” per la Repubblica islamica, che dal canto suo promette di reagire a eventuali attacchi Usa. Le minacce di Trump Dopo l’ultima notte di rappresaglie incrociate, Trump ha affidato alla sua piattaforma social Truth un messaggio che suona come un vero e proprio ultimatum all’Iran. “Ci hanno messo troppo tempo a negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro”, ha scritto il presidente Usa. “Ora dovranno pagarne il prezzo!!!”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Trump alza la posta con l’Iran: “Troppo tempo per un accordo. Ne pagheranno il prezzo”. Teheran: “Pronti a reagire a un attacco”

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Trump calls Irans counterproposal unacceptable

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