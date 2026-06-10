Due uomini sono stati arrestati dopo aver truffato un’anziana di 86 anni a Piano di Sorrento con la tecnica del falso incidente e di un finto carabiniere. Un commerciante ha notato la scena e ha chiamato le forze dell’ordine. La donna ha consegnato soldi e gioielli ai truffatori, che si sono fatti passare per agenti di polizia. I carabinieri hanno fermato i due uomini poco dopo.

Un commerciante nota la scena e dà l’allarme. I carabinieri fermano due uomini accusati di aver raggirato una donna di 86 anni a Piano di Sorrento con la classica truffa del falso incidente e del finto carabiniere. Recuperati 5mila euro e preziosi. Ancora una truffa ai danni di un’anziana, questa volta sventata grazie alla prontezza di un commerciante e all’intervento congiunto della Polizia Municipale e dei carabinieri. È accaduto a Piano di Sorrento, dove due uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver raggirato una donna di 86 anni, convincendola a consegnare denaro e gioielli per evitare presunti problemi giudiziari al figlio. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come maresciallo dei carabinieri. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Truffa dell’incidente a Piano di Sorrento: anziana consegna soldi e gioielli, due arresti

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