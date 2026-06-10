Due uomini sono stati arrestati a Piano di Sorrento dopo aver travestito uno di loro da donna con parrucca e abiti femminili, nel tentativo di ingannare un’anziana di 86 anni. La vittima ha consegnato denaro e gioielli, che sono stati recuperati dagli agenti. L’indagine ha portato al fermo dei due sospettati, che ora sono in custodia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali precedenti o altri coinvolgimenti.

Si è presentato con una parrucca e abiti femminili per apparire rassicurante e convincere una donna di 86 anni a consegnargli denaro e gioielli. Ma il piano dei truffatori è stato sventato grazie all'intuito di un commerciante, all'intervento della Polizia Municipale e dei Carabinieri, che hanno arrestato due uomini e restituito all'anziana vittima non solo 5mila euro, ma anche preziosi ricordi di famiglia. La vicenda è iniziata intorno a mezzogiorno, quando il cellulare dell'86enne ha squillato. Dall'altra parte della linea un uomo si è presentato come un maresciallo dei Carabinieri, raccontando una storia tanto falsa quanto efficace: il figlio della donna sarebbe stato arrestato e per evitargli gravi conseguenze giudiziarie era necessario consegnare immediatamente una somma di denaro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Piano di Sorrento, si traveste da donna per truffare un’anziana: arrestati due uomini, recuperati soldi e gioielli

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Piano di Sorrento, si traveste da donna per truffare 86enne

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