Truffa del finto carabiniere ai danni di un' anziana a Bologna sottratto un orologio di lusso | l' epilogo

Un giovane è stato arrestato a Bologna per aver sottratto un orologio di lusso durante un furto in casa di un’anziana. La vittima aveva ricevuto una telefonata di un falso carabiniere, poi il giovane si è introdotto nell’abitazione. I vicini hanno notato il tentativo e hanno avvisato le forze dell’ordine, che sono intervenute recuperando la refurtiva. L’arresto è stato effettuato poco dopo.

Furto aggravato in abitazione e tentata truffa ai danni di una donna anziana: queste le accuse a carico di un giovane cittadino italiano arrestato dalla Polizia di Stato nel quartiere Borgo Panigale, a Bologna. L’episodio si è verificato nella mattinata del 9 giugno 2026, quando un orologio di lusso è stato sottratto con l’inganno. L’intervento tempestivo di alcuni residenti e delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare il responsabile e recuperare la refurtiva. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato intorno alle 11.20 del 9 giugno 2026 nel quartiere Borgo Panigale di Bologna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Truffa del finto carabiniere ai danni di unanziana: arrestati in due

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