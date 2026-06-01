Una truffa ai danni di una donna anziana è stata sventata grazie al tempestivo intervento di un carabiniere fuori servizio a Scauri di Minturno. Un uomo di 55 anni originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato arrestato mentre tentava di mettere a segno il raggiro. La vittima, una donna di 72 anni residente a Minturno, era stata contattata telefonicamente da un falso ispettore di polizia che le aveva chiesto di consegnare i suoi gioielli per una presunta verifica tecnica. L’intervento del militare ha permesso di bloccare il malvivente e recuperare la refurtiva, mentre un complice è riuscito a fuggire. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffa del finto poliziotto a Scauri di Minturno ai danni di un'anziana, 55enne fermato da un carabiniere

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