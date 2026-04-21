Truffa del finto carabiniere ai danni di un' anziana due arresti ad Aversa | la strategia dei malviventi

Aversa è stata teatro di un'operazione di polizia che ha portato all'arresto di un uomo coinvolto in una truffa ai danni di un'anziana di Cardeto. L'uomo si era spacciato per un carabiniere per convincere la vittima a consegnare gioielli. La truffa è stata scoperta e i dettagli delle indagini hanno portato all'arresto di un secondo soggetto, evidenziando la presenza di un'organizzazione dietro a questa strategia.

Un uomo è stato arrestato per truffa ai danni di un’anziana donna, dopo averla ingannata fingendosi carabiniere per ottenere gioielli. I fatti si sono svolti a Cardeto. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione locale con il supporto dei colleghi di Aversa, su ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di un’indagine avviata dopo i fatti accaduti nel luglio 2024. Un arresto a Cardetoi Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha avuto origine da una denuncia presentata da un’anziana residente a Cardeto (Reggio Calabria). Nel luglio 2024 la donna era stata contattata telefonicamente da un individuo che si era spacciato per appartenente all’Arma dei Carabinieri.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana, due arresti ad Aversa: la strategia dei malviventi Notizie correlate Anziana raggirata ad Aprilia con la strategia del finto nipote, due arresti: come funziona la truffaDue uomini sono stati arrestati per truffa aggravata ai danni di un’anziana, grazie a un intervento tempestivo della Polizia di Stato. Massarosa, truffa del finto carabiniere: anziana raggirata, due arrestiMASSAROSA (LUCCA) – Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in quanto ritenuti dagli investigatori responsabili di una truffa ai danni di una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tenta la truffa del finto carabiniere, ma trova i veri militari nascosti in casa della vittima; Truffa del finto carabiniere va in fumo, 19enne arrestato; Truffa del finto carabiniere, coppia a caccia di anziani per rubare soldi e gioielli; Truffa del finto carabiniere: identificate e denunciate due persone. Truffa del finto carabiniere, il malfattore incastrato dall'auto presa a noleggioArrestato e spedito ai domiciliari l’uomo ritenuto indiziato di una truffa ai danni di un’anziana in Calabria. I carabinieri della stazione di Cardeto insieme ai colleghi di Aversa hanno dato esecuzio ... casertanews.it Truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana, due arresti ad Aversa: la strategia dei malviventiUn uomo è stato arrestato per truffa ai danni di un’anziana donna, dopo averla ingannata fingendosi carabiniere per ottenere gioielli. I fatti si sono svolti a Cardeto. L’operazione è stata condotta ... virgilio.it "Siamo della polizia locale, venga in ufficio", ma è una truffa. L'allarme del comando dei vigili ift.tt/Wj08uSK x.com Truffa del finto carabiniere, arresti domiciliari per un uomo: I carabinieri della Stazione di Cardeto, con il supporto dei militari di Aversa, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo ritenuto... - facebook.com facebook