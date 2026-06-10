Due uomini sono stati arrestati a Piano di Sorrento dopo aver truffato un’anziana usando il trucco del falso carabiniere. I truffatori avevano sottratto soldi e gioielli alla vittima, che poi è stata aiutata a recuperare la refurtiva. La polizia ha intercettato i sospetti e ha eseguito le manette, restituendo quanto rubato alla donna. L'intervento ha portato all’arresto dei due uomini coinvolti.

Piano di Sorrento, truffa a un’anziana con il trucco del falso carabiniere: arrestati due uomini e recuperati soldi e gioielli. Piano di Sorrento, truffa ai danni di un’anziana. Un raggiro costruito con abilità e crudeltà si è concluso con un arresto e il recupero della refurtiva a Piano di Sorrento, grazie all’intervento congiunto di Carabinieri e Polizia Municipale. Due uomini, di 30 e 26 anni, sono stati arrestati dopo aver truffato un’anziana di 86 anni con il noto stratagemma del finto carabiniere. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabininieri di Napoli. La telefonata e la paura. Tutto inizia con una telefonata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Truffa anziana travestito da donna, Piano di Sorrento: arrestati e refurtiva restituita

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Truffa anziana travestito da donna, Piano di Sorrento arrestati e refurtiva restituita

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