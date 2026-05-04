Due giovani di 23 anni sono stati arrestati a Gemona, accusati di aver truffato un’anziana di circa 45 mila euro. Secondo le indagini, i truffatori hanno chiamato la donna fingendosi rappresentanti di una compagnia energetica e le hanno detto che aveva un problema con la fornitura. Con questa strategia, hanno convinto l’anziana a consegnare denaro e beni, sfruttando una falsa emergenza telefonica.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i truffatori a convincere l'anziana a consegnare tutto?. Quale finta emergenza hanno usato al telefono per scatenare il panico?. Dove sono stati rintracciati i due complici con il bottino?. Perché i due giovani si trovavano proprio a Gemona quel giorno?.? In Breve Bottino recuperato di 5mila euro in contanti e gioielli da 40mila euro.. Due ventitreani napoletani arrestati dai Carabinieri di Udine e Tolmezzo.. Truffa orchestrata tramite finta chiamata per un presunto sinistro stradale.. Sospetti rintracciati nelle vicinanze di Gemona con l'intera refurtia.. I Carabinieri della compagnia di Udine hanno arrestato due giovani di 23 anni, uno italiano e uno straniero, residenti in provincia di Napoli, dopo una truffa ai danni di una donna di 88 anni a Gemona del Friuli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gemona, arrestati due 23enni: truffa da 45mila euro a un’anziana

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