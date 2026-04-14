Due uomini sono stati arrestati dalla polizia di Stato dopo aver truffato una donna di 77 anni a Genova. Dopo il reato, si sono allontanati verso Milano con l’obiettivo di raggiungere Napoli, dove si sarebbe svolta la vendita della refurtiva. Gli agenti hanno intercettato e fermato i sospetti a Milano, recuperando quanto rubato durante la truffa. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’episodio.

Milano, 14 aprile 2026 – Fuga da Genova a Milano, con vista su Napoli. Un italiano e un brasiliano sono stati arrestati dagli agenti della polizia di Stato, con l’accusa di aver truffato una pensionata di 77 anni. Gli arresti. L’allarme è scattato l’altro giorno quando gli agenti della squadra mobile del capoluogo ligure hanno individuato un’auto sospetta che si allontanava dalle zone del quartiere Marassi, dove era stato commesso un raggiro ai danni di un’anziana signora. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso di segnalare il veicolo, con due soggetti a bordo, ai poliziotti della squadra mobile milanese che sono riusciti a intercettare il veicolo nei pressi di corso Buenos Aires.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffano anziana a Genova e scappano a Milano (con l’obiettivo di portare la refurtiva a Napoli): arrestati

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