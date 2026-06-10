Una tromba d’aria ha colpito una zona italiana, facendo volare alberi e rami in aria. In pochi minuti, il vento ha abbattuto numerosi alberi e danneggiato alcune strutture. La luce si è fatta improvvisamente più fioca, mentre il cielo si è oscurato. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o danni specifici, ma il bilancio preliminare indica un quadro di devastazione.

È successo tutto in pochi minuti: aria pesante, luce che cambia, poi quel vento che non ti lascia nemmeno il tempo di capire. E quando inizi a sentire i colpi secchi dei rami che cedono, capisci che non è il solito temporale estivo. In strada, nel giro di un attimo, la normalità si è trasformata in paura. In Lombardia il pomeriggio si è chiuso con un bilancio che parla chiaro: interventi a raffica, alberi a terra, auto danneggiate e una serie di situazioni al limite. In mezzo, un episodio che ha fatto trattenere il fiato a molti: una donna in moto, i rami che crollano all’improvviso e lei che resta bloccata sotto la vegetazione. Quando il vento cambia faccia: il pomeriggio che ha mandato tutti in allerta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Tromba d’aria in Italia, volano alberi e rami. Bilancio terribile

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