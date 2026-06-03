Tromba d’aria a Roma alberi e rami caduti ma nessun ferito – il video del vortice

Alle 8 di questa mattina a Roma, dopo un temporale, si è verificata una tromba d'aria nel quadrante nordest della città. Il vortice ha spazzato via cassonetti, divelto segnali stradali e abbattuto alcuni alberi e rami. Non sono stati segnalati feriti. Video del vortice mostra l’intensità del fenomeno atmosferico. La zona è stata interessata da danni a infrastrutture e vegetazione. La protezione civile sta intervenendo per verifiche e bonifiche.

(Adnkronos) – Tromba d'aria oggi a Roma. Intorno alle 8 di questa mattina, subito dopo un temporale, nel quadrante nordest della Capitale, un potente vortice ha spazzato via cassonetti, divelto segnali stradali e causato la caduta di alcuni alberi e rami. Diverse strade sono state bloccate. Nelle zone coinvolte, tra cui Conca d'Oro, Talenti, Montesacro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Maltempo a Roma, alberi caduti e macchine danneggiate

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