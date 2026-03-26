Nella notte tra mercoledì e giovedì, Parma e la provincia sono state colpite da una tromba d'aria che ha causato rami spezzati e alberi caduti. Il vento forte ha provocato numerosi interventi dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per rimuovere i tronchi e mettere in sicurezza le zone interessate. L’evento si è verificato a partire dalle ore 21 e si è protratto per gran parte della notte.

Gli operatori del 115 sono usciti per 26 volte tra le 21 e l'una di notte: le situazioni più gravi tra Fontanellato, Montechiarugolo e Sorbolo Mezzani Rami spezzati, piante cadute per il forte vento che ha interessato Parma e provincia a partire dalle ore 21 di mercoledì 25 marzo ed è poi proseguito per una parte della nottata tra mercoledì e giovedì. Serata e notte di lavoro intensa per i vigili del fuoco di Parma che hanno effettuato in totale 26 interventi. Tutti per mettere in sicurezza situazioni potenzialmente pericolose per i cittadini. Gli operatori del 115 sono usciti dalla caserma di via Chiavari tra le 21 e fino circa all'una di stanotte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Tromba d'aria, rami spezzati ed alberi caduti nella notte: decine di interventi dei vigili del fuoco

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