L’Italia ha convocato sei atleti per i campionati europei di triathlon a Tarragona, in programma nel fine settimana. La competizione assegnerà i titoli continentali nelle categorie élite, sia sulla distanza olimpica che nel paratriathlon. L’evento si svolgerà nel corso del fine settimana e rappresenta una tappa importante nel calendario europeo di triathlon. La partecipazione italiana comprende atleti selezionati per le prove élite maschili e femminili.

Siamo pronti per vivere l’ Europe Triathlon Championships Tarragona 2026 che si disputerà nel corso del fine settimana in arrivo e assegnerà i titoli continentali élite sulla distanza olimpica e del paratriathlon. La spedizione azzurra per le prove èlite avrà 6 rappresentanti: Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro), Angelica Prestia (C.C. Esercito – Nattura Triathlon Pavese), Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre), Ilaria Zane (Jesolo Triathlon), Paola Sacchi (707) e Miguel Espuna Larramona (G.S. Fiamme Oro – Pro Patria Milano Triathlon). Per quanto riguarda i convocati del paratriathlon, invece, l’Italia sarà rappresentata da 7 atleti: Francesca Tarantello (G. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Triathlon, i convocati dell’Italia per gli Europei di Tarragona: 6 azzurri per le prove élite

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