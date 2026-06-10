Triathlon i convocati dell’Italia per gli Europei di Tarragona | 6 azzurri per le prove élite

Da oasport.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha convocato sei atleti per i campionati europei di triathlon a Tarragona, in programma nel fine settimana. La competizione assegnerà i titoli continentali nelle categorie élite, sia sulla distanza olimpica che nel paratriathlon. L’evento si svolgerà nel corso del fine settimana e rappresenta una tappa importante nel calendario europeo di triathlon. La partecipazione italiana comprende atleti selezionati per le prove élite maschili e femminili.

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Siamo pronti per vivere l’ Europe Triathlon Championships Tarragona 2026 che si disputerà nel corso del fine settimana in arrivo e assegnerà i titoli continentali élite sulla distanza olimpica e del paratriathlon. La spedizione azzurra per le prove èlite avrà 6 rappresentanti: Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro), Angelica Prestia (C.C. Esercito – Nattura Triathlon Pavese), Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre), Ilaria Zane (Jesolo Triathlon), Paola Sacchi (707) e Miguel Espuna Larramona (G.S. Fiamme Oro – Pro Patria Milano Triathlon). Per quanto riguarda i convocati del paratriathlon, invece, l’Italia sarà rappresentata da 7 atleti: Francesca Tarantello (G. 🔗 Leggi su Oasport.it

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