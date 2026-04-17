Sollevamento pesi i convocati dell’Italia per gli Europei | confermati i 10 azzurri in gara a Batumi

La Federazione Italiana di Sollevamento Pesi ha annunciato i dieci atleti che rappresenteranno l’Italia ai Campionati Europei in programma a Batumi dal 19 al 26 aprile 2026. L’elenco dei convocati è stato ufficializzato e gli atleti sono pronti a competere nella rassegna continentale. La competizione si svolgerà in Georgia, con la nazionale italiana che parteciperà con una squadra composta da dieci nomi.

La FIPE ha confermato l’elenco degli atleti protagonisti della spedizione azzurra per i Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, in programma a Batumi da domenica 19 a domenica 26 aprile. Saranno dieci gli italiani impegnati nella rassegna continentale assoluta che rappresenta allo stesso tempo il primo grande appuntamento della stagione internazionale ma anche una semplice tappa di passaggio in vista dell’inizio del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. L’Italia, che deve fare i conti con qualche assenza soprattutto in campo maschile, si presenta in Georgia con Sergio Massidda (65 kg) e Cristiano Ficco (88 kg) tra...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per gli Europei: confermati i 10 azzurri in gara a Batumi Notizie correlate Sollevamento pesi, Europei 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Massidda la stella della spedizioneMancano ormai due giorni al via dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, in programma a Batumi da domenica 19 a domenica 26 aprile. Sollevamento pesi, 14 azzurri iscritti agli Europei 2026. Spiccano i nomi di Massidda e PizzolatoDopo una stagione di transizione in cui sono entrate in vigore le nuove categorie di peso, c’è grande attesa in vista dei Campionati Europei di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Europei di sollevamento pesi 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Sollevamento Pesi, Europei 2026: l’Italia punta sul Power Rosa. Il calendario; Calendario Europei sollevamento pesi 2026: programma, orari, tv, streaming; Ibra, forza pazzesca: il sollevamento pesi diventa una...banalità. Campionati europei di sollevamento pesi 2026: il programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gareDal 19 al 26 aprile, Batumi ospita i Campionati europei di sollevamento pesi 2026: scopri il programma delle gare e dove vedere l'evento in diretta. olympics.com Europei sollevamento pesi 2026: tanti nomi nuovi da seguire per l’Italia. Non sempre giovanissimiI Campionati Europei di sollevamento pesi 2026 sono ormai alle porte, con il programma della manifestazione che si svilupperà da domenica 19 a domenica 26 ... oasport.it Cosa può sperare l'Italia agli Europei di sollevamento pesi - facebook.com facebook Sollevamento pesi, Europei 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Massidda la stella della spedizione - x.com