Nella mattina di domenica 19 aprile, alle prime luci dell’alba, una violenta grandinata ha interessato la città di Bergamo. Attorno alle 6, un forte temporale si è abbattuto sulla zona, portando con sé grandine di dimensioni significative. Sul posto sono stati registrati danni e disagi a causa delle condizioni meteorologiche improvvise. La città si è presentata imbiancata per alcune ore, con testimonianze e riprese che mostrano la grandine caduta.

METEO. Verso le 6 di domenica 19 aprile un forte temporale associato a una fitta grandinata ha colpito la città. Fulmini, tuoni e una forte grandinata durata una decina di minuti ha colpito la Bergamasca domenica 19 aprile. In particolare in città vero le 6 del mattino, i chicchi hanno ricoperto tetti, «imbiancato prati» e colpito le auto parcheggiate. Fortunatamente non si segnalano particolari danni. Ora la situazione del meteo migliorerà, ma rimarrà instabile almeno fino a mercoledì. Previste piogge sparse e temporali alternate a schiarite e sole. Temperature che in pianura si assestano tra i 13 di minima e i 23 di massima....🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo «imbiancata» all’alba da una fitta grandinata -Foto/Video

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