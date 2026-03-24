Una violenta grandinata ha sorpreso all’alba gli automobilisti sulla strada tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis. In pochi minuti l’asfalto si è trasformato in una distesa bianca simile alla neve. Nessun danno né disagi alla circolazione, come confermato dal sindaco Matteo Vocale. Le temperature restano rigide in tutta la provincia di Foggia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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