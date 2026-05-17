Treni nuovi lavori in vista Duro colpo per i pendolari Cambi di orari e percorsi

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani in Umbria entreranno in vigore modifiche ai servizi ferroviari, con cambi di orari e percorsi che interesseranno i pendolari della regione. La sospensione di alcune corse e l’introduzione di variazioni temporanee ai treni sono state annunciate dalle autorità locali, che hanno comunicato che le modifiche saranno in vigore fino a una data ancora da definire. La decisione riguarda diverse linee e comporta disagi per chi utilizza quotidianamente il trasporto ferroviario.

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Da domani ci sarà un altro duro colpo alla circolazione ferroviaria in Umbria. Partono, infatti, i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla tratta Terni-Foligno della linea Orte-Ancona, i treni Frecciargento, gli Intercity e quelli del Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs) della relazione Ancona-Fabriano-Roma. Tutti convogli e percorsi che saranno interessati da modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e anche cancellazioni. Una situazione che sta già mettendo a dura prova da mesi i pendolari, con la Regione (la presidente Stefania Proietti e l’assessore Francesco De Rebotti) che ha chiesto un incontro al Ministero e che minaccia di cancellare i Regionali se non arriveranno provvedimenti urgenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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