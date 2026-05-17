Da domani in Umbria entreranno in vigore modifiche ai servizi ferroviari, con cambi di orari e percorsi che interesseranno i pendolari della regione. La sospensione di alcune corse e l’introduzione di variazioni temporanee ai treni sono state annunciate dalle autorità locali, che hanno comunicato che le modifiche saranno in vigore fino a una data ancora da definire. La decisione riguarda diverse linee e comporta disagi per chi utilizza quotidianamente il trasporto ferroviario.

Da domani ci sarà un altro duro colpo alla circolazione ferroviaria in Umbria. Partono, infatti, i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla tratta Terni-Foligno della linea Orte-Ancona, i treni Frecciargento, gli Intercity e quelli del Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs) della relazione Ancona-Fabriano-Roma. Tutti convogli e percorsi che saranno interessati da modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e anche cancellazioni. Una situazione che sta già mettendo a dura prova da mesi i pendolari, con la Regione (la presidente Stefania Proietti e l’assessore Francesco De Rebotti) che ha chiesto un incontro al Ministero e che minaccia di cancellare i Regionali se non arriveranno provvedimenti urgenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, nuovi lavori in vista . Duro colpo per i pendolari. Cambi di orari e percorsi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hitler in Colour UNCENSORED

Sullo stesso argomento

Treni, caos sui nuovi orari. “Pensiamo ai pendolari”Montecatini, 21 aprile 2026 – Già negli anni ‘90, chi andava all’università a Firenze col treno, per frequentare i corsi mattutini che iniziavano...

Treni, lavori sulla Lucca-Aulla. Mappa e orari dei bus sostitutivi: "Lotta alle criticità per i pendolari"In vista della programmata interruzione della linea ferroviaria Aulla-Lucca prevista per sabato l’amministrazione di Casola si è attivata per...

Trenitalia e la relatività del tempo: Einstein scansati. reddit

Treni, nuovi lavori in vista . Duro colpo per i pendolari. Cambi di orari e percorsiA darne notizia è Trenitalia che annuncia modifiche alla circolazione, deviazioni, e anche limitazioni. Un’ora e mezza per andare in bus da Terni a Foligno . lanazione.it

Gli sterminati dei pogrom non erano persone perfette, semplicemente avevano diritto a non essere sterminati. Non si difendevano e non si difesero per far sentire bene qualcuno, ma per salvarsi la pelle. Il loro diritto a esistere non era condizionato dalla buona x.com

Treni, una settimana di lavori sulla linea Venezia-Trieste dal 19 al 24 maggio. Tutte le modificheOltre venti cantieri in contemporanea in una settimana di lavori, via al potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria Venezia-Portogruaro-Trieste. Un'operazione ... ilgazzettino.it