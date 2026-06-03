Treni lavori sulla linea e scatta il piano estivo | viaggi più lunghi deviazioni e bus sostitutivi Cosa cambia

Da genovatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da oggi, 3 giugno 2026, e fino al 30 settembre, Trenitalia attua il piano estivo sulla linea Genova-Milano. Durante i lavori tra Voghera e Pavia, i treni avranno percorsi modificati, con tempi di viaggio più lunghi. Sono previste deviazioni e servizi bus sostitutivi per alcune tratte. La circolazione sarà influenzata quotidianamente fino alla fine di settembre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Parte oggi, mercoledì 3 giugno 2026, il piano estivo di Trenitalia che, fino al 30 settembre, prevede una serie di modifiche alla circolazione sulla linea Genova-Milano per i lavori di potenziamento infrastrutturale tra Voghera e Pavia. Deviazioni, treni cancellati e bus sostitutivi, ecco tutte. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Terminati i lavori ferroviari sulla linea Brindisi-Taranto, addio bus sostitutivi: i treni tornano in servizioDopo due mesi di lavori e interventi sui binari, i lavori sulla linea ferroviaria tra Taranto e Brindisi sono stati completati.

Lavori sulla linea Napoli-Roma via Formia: ritardi e cancellazioni dei treni, previsto il servizio di bus sostitutiviSulla linea Napoli-Roma via Formia sono stati annunciati interventi di manutenzione che coinvolgeranno i servizi ferroviari nei giorni 17, 24, 30 e...

Temi più discussi: Lavori nel Nodo di Seveso: modifiche alla linea S4; AV Napoli-Bari: avanzamento dei lavori e modifiche a giugno; Treni: modifiche alla circolazione sulla Roma-Napoli: cosa cambia fino a fine maggio; Caos estate sui treni? Lavori sulla Genova-Milano al via. La guida per sopravvivere tra bus e deviazioni.

treni lavori sulla lineaNovara-Biella, stop ai treni per 9 giorni: lavori sulla linea dal 6 al 14 giugnoRfi avvia interventi di potenziamento tra Novara e Agognate. Attivo un servizio bus sostitutivo con possibili allungamenti dei tempi di viaggio ... novaratoday.it

Treni, via ai lavori sulla Trieste-Portogruaro-Venezia, la linea Udine-Venezia va in tiltDa ieri esiste una sola strada per andare in treno fino a Venezia. Benvenuti sulla linea via Udine, che da Venezia tocca Treviso e Pordenone. E buona fortuna. È scattata ieri la ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web