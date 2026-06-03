Treni lavori sulla linea e scatta il piano estivo | viaggi più lunghi deviazioni e bus sostitutivi Cosa cambia

Da oggi, 3 giugno 2026, e fino al 30 settembre, Trenitalia attua il piano estivo sulla linea Genova-Milano. Durante i lavori tra Voghera e Pavia, i treni avranno percorsi modificati, con tempi di viaggio più lunghi. Sono previste deviazioni e servizi bus sostitutivi per alcune tratte. La circolazione sarà influenzata quotidianamente fino alla fine di settembre.

Parte oggi, mercoledì 3 giugno 2026, il piano estivo di Trenitalia che, fino al 30 settembre, prevede una serie di modifiche alla circolazione sulla linea Genova-Milano per i lavori di potenziamento infrastrutturale tra Voghera e Pavia. Deviazioni, treni cancellati e bus sostitutivi, ecco tutte. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terminati i lavori ferroviari sulla linea Brindisi-Taranto, addio bus sostitutivi: i treni tornano in servizioDopo due mesi di lavori e interventi sui binari, i lavori sulla linea ferroviaria tra Taranto e Brindisi sono stati completati.

Lavori sulla linea Napoli-Roma via Formia: ritardi e cancellazioni dei treni, previsto il servizio di bus sostitutiviSulla linea Napoli-Roma via Formia sono stati annunciati interventi di manutenzione che coinvolgeranno i servizi ferroviari nei giorni 17, 24, 30 e...

Temi più discussi: Lavori nel Nodo di Seveso: modifiche alla linea S4; AV Napoli-Bari: avanzamento dei lavori e modifiche a giugno; Treni: modifiche alla circolazione sulla Roma-Napoli: cosa cambia fino a fine maggio; Caos estate sui treni? Lavori sulla Genova-Milano al via. La guida per sopravvivere tra bus e deviazioni.

Per lavori programmati sulla linea: * 18934 (BORGO SL - FIRENZE RIFREDI) è cancellato da BORGO SL a PONTASSIEVE, viaggiatori con bus #treni x.com

I lavori sulla linea Piccadilly (chiusa fino a lunedì) questa mattina reddit

Novara-Biella, stop ai treni per 9 giorni: lavori sulla linea dal 6 al 14 giugnoRfi avvia interventi di potenziamento tra Novara e Agognate. Attivo un servizio bus sostitutivo con possibili allungamenti dei tempi di viaggio ... novaratoday.it

Treni, via ai lavori sulla Trieste-Portogruaro-Venezia, la linea Udine-Venezia va in tiltDa ieri esiste una sola strada per andare in treno fino a Venezia. Benvenuti sulla linea via Udine, che da Venezia tocca Treviso e Pordenone. E buona fortuna. È scattata ieri la ... ilgazzettino.it