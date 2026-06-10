Treni a rischio domani in Lombardia

Domani in Lombardia, i treni potrebbero circolare con riduzioni o sospensioni a causa di uno sciopero proclamato da alcuni sindacati. Lo sciopero inizia alle 3:00 di giovedì 11 giugno e termina alle 2:00 di venerdì 12 giugno 2026. I servizi coinvolti includono il trasporto regionale, suburbano, aeroportuale e a lunga percorrenza, con possibili disagi e cancellazioni durante tutto il periodo.

Alcuni sindacati hanno proclamato diverse azioni di sciopero che interesseranno il trasporto ferroviario dalle ore 3:00 di giovedì 11 giugno fino alle ore 2:00 di venerdì 12 giugno 2026 e che potranno generare ripercussioni anche ai servizi Regionali, Suburbani, Aeroportuale e Lunga Percorrenza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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