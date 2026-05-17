Sciopero generale contro guerra e tagli | treni e bus a rischio tra oggi e domani
Domani e dopodomani è previsto uno sciopero generale che coinvolge il trasporto pubblico locale e ferroviario. La protesta si concentra contro la guerra e i tagli ai servizi pubblici, e potrebbe causare disagi ai pendolari e alle persone che devono spostarsi. Le città e le regioni interessate preparano le loro eventuali misure di gestione, mentre i sindacati hanno annunciato l’adesione allo sciopero, senza indicare orari specifici. La mobilitazione si svolge in un periodo di crescente tensione sociale.
Nuovo sciopero in vista e un inizio di settimana che si preannuncia complicato specialmente per chi deve viaggiare. L'Unione Sindacale di Base ha infatti proclamato un nuovo sciopero generale contro l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e il calo degli stipendi reali. "La guerra. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
L'EssenzIAle del 26 febbraio
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