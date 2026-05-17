Sciopero generale contro guerra e tagli | treni e bus a rischio tra oggi e domani

Domani e dopodomani è previsto uno sciopero generale che coinvolge il trasporto pubblico locale e ferroviario. La protesta si concentra contro la guerra e i tagli ai servizi pubblici, e potrebbe causare disagi ai pendolari e alle persone che devono spostarsi. Le città e le regioni interessate preparano le loro eventuali misure di gestione, mentre i sindacati hanno annunciato l’adesione allo sciopero, senza indicare orari specifici. La mobilitazione si svolge in un periodo di crescente tensione sociale.

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