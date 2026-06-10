Tre giorni di grandissima musica con il Firenze Rocks | sul palco Lenny Kravitz Robbie Williams e The Cure
Dal 12 al 14 giugno si svolge il Firenze Rocks alla Visarno Arena, con tre giorni di concerti. Tra gli artisti presenti ci sono Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure.
FIRENZE – Tornano i concerti alla Visarno Arena. Si inizia con il Firenze Rocks, dal 12 al 14 giugno con artisti del calibro di Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure. E poi sarà la volta di Cesare Cremonini che si esibirà il 17 giugno. Sono stati quindi disposti provvedimenti di circolazione nell’area interessata e in particolare nel Parco delle Cascine sarà chiuso al traffico a partire dalle 14 per i concerti di venerdì 12 e sabato 13 giugno. Lo stop ai veicoli sarà invece anticipato alle 9 per gli eventi di domenica 14 e mercoledì 17 giugno per i quali sono attesi più spettatori. Presente in forze la polizia municipale con oltre 130 operatori: 55 per i primi due concerti, 78 per gli eventi del 14 e 17 giugno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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