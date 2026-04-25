Firenze Rocks 2026 si prepara a portare sul palco della Visarno Arena alcuni grandi nomi della musica internazionale. Tra gli artisti annunciati ci sono Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure, pronti a esibirsi in questa nuova edizione del festival. Per la prima volta, il festival ospiterà anche Salmo, artista italiano molto atteso dal pubblico. L’evento si svolgerà nel prossimo anno e le date sono state ufficialmente comunicate.

FIRENZE – Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams, The Cure e molti altri: dal 12 al 14 giugno 2026 torna alla Visarno Arena Opel Firenze Rocks, che nel 2026 giunge alla sua ottava edizione. Un appuntamento ormai centrale nel panorama live europeo. Ad aprire il festival, venerdì 12 giugno, saranno Lenny Kravitz e Salmo, entrambi per la prima volta sul palco di Opel Firenze Rocks. In apertura i The Sophs, giovane progetto capace di muoversi con naturalezza tra rock, pop punk e funk, con un’identità fresca e già ben definita. Sabato 13 giugno sarà la volta di Robbie Williams, una delle più grandi popstar della sua generazione, anche lui per la prima volta al festival.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze Rocks 2026: Lenny Kravitz, Robbie Williams, The Cure sul palco della Visarno Arena

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