A Firenze si svolge l’evento Firenze Rocks, con tre artisti principali che si esibiscono alla Visarno Arena tra il 12 e il 14 giugno. Sono Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure, che portano sul palco i loro rispettivi spettacoli durante questa tre giorni di musica. La manifestazione coinvolge decine di migliaia di spettatori provenienti da diverse regioni e nazioni.

? Cosa sapere Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure suonano alla Visarno Arena dal 12 al 14 giugno.. L'ottava edizione dell'Opel Firenze Rocks punta a consolidare il turismo musicale internazionale in Toscana.. Dal 12 al 14 giugno la Visarno Arena ospiterà l’ottava edizione di Opel Firenze Rocks, un festival che porterà sul palco di Firenze Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams e i The Cure per tre notti di musica internazionale. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per il grande appuntamento estivo che trasformerà il parco delle Cascine in un polo magnetico per gli amanti del rock. Questa ottava edizione della manifestazione, nata nel 2017 e sopravvissuta alla pausa forzata imposta dalla pandemia per due anni, punta a consolidare il ruolo della città come uno dei centri nevralgici della scena live europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze Rocks: Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure in scena

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