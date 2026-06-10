Un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato investito in un incidente tra la sua Fiat 500 e un tir. L’incidente si è verificato nella provincia di Frosinone e, nonostante i soccorsi, l’uomo è deceduto sul posto. La stessa zona ha registrato un altro incidente stradale nelle ultime 24 ore, in cui sono morte altre tre persone. In totale, quattro vittime sono state registrate in due incidenti distinti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Quattro persone hanno perso la vita in due distinti incidenti stradali avvenuti nell’arco di meno di ventiquattro ore sulle strade della provincia di Frosinone. L’ultimo episodio si è verificato nella mattinata di oggi lungo la via Morolense, mentre il giorno precedente un altro grave schianto aveva provocato tre vittime sulla superstrada Sora-Avezzano. Schianto sulla Morolense, muore un autista di Veroli. L’incidente è avvenuto lungo la via Morolense, l’arteria provinciale di circa 18 chilometri che collega la valle del fiume Sacco al comune di Morolo attraversando anche i territori di Supino e Patrica. Per cause in... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Travolto nello scontro tra la sua Fiat 500 ed un tir. Non ce l’ha fatta Clavio. Aveva 50 anni

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