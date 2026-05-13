Una bambina di otto anni, appassionata tifosa della squadra locale, è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì. Dopo un periodo di cure per un tumore aggressivo, le sue condizioni hanno peggiorato nelle ultime ore. La piccola aveva iniziato la battaglia contro la malattia alcuni mesi prima, ma non è riuscita a superarla. La notizia ha suscitato cordoglio tra i suoi familiari e la comunità.

La piccola Alessia non ce l’ha fatta. La bambina, tifosa del Palermo, è morta nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio dopo una lunga battaglia contro un tumore aggressivo contro cui lottava. Aveva 8 anni. Negli anni aveva affrontato un percorso terapeutico complesso. Nelle ultime settimane le sue condizioni si erano aggravate. La sua storia aveva commosso la città e il mondo rosanero. Alessia aveva stretto un legame particolare con il vicecapitano del Palermo Jacopo Segre, che nei mesi scorsi era andato a trovarla a casa e aveva continuato a informarsi sulle sue condizioni. La bambina era molto legata anche alla Curva Nord e al mondo ultras.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Non ce l'ha fatta Alessia La Rosa, la "guerriera" tifosa del Palermo: aveva otto anni

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La vera forza di una donna è questa. Una persona che lotta e non si arrende davanti a nessuno ??????? Piera ha subito e sta subendo l'inferno, ma alcuni probabilmente se lo sono dimenticati. Certa gente merita solamente di essere isolata e n x.com

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