Trasporti Meloni conferma gli aiuti per i carburanti contro l’inflazione

Il governo ha confermato i sussidi per i carburanti destinati a contrastare l’inflazione nel settore dei trasporti. La misura mira a ridurre i costi operativi delle imprese di trasporto, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui benefici attesi. Sono in corso valutazioni sugli effetti della crisi nello Stretto di Hormuz, che potrebbe influenzare i prezzi finali dei carburanti.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). Con crescita del PIL contenuta, gli aiuti ai trasporti mitigano l’inflazione energetica sul fronte logistico. Fonte Eurostat? Meloni conferma il sostegno al settore dell’autotrasporto durante l’assemblea di Confcommercio. Durante l’assemblea di Confcommercio tenutasi a Roma il 10 giugno 2026, Meloni ha ribadito la volontà del governo di non interrompere gli aiuti per l’acquisto di carburante destinati ai trasporti su gomma. La Presidente del Consiglio ha spiegato che tali misure sono state mantenute sia attraverso i canali ordinari sia come risposta diretta alle fluttuazioni dei prezzi energetici derivanti dalla crisi nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Meloni in Aula nega che il governo ha aumentato le accise sul carburante

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