Caro carburanti dall’Ars 30 milioni per trasporti agricoltura e pesca | approvati gli aiuti

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato un provvedimento che prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro destinati a trasporti, agricoltura e pesca. La somma servirà a sostenere le attività più colpite dall’aumento dei prezzi di energia e carburanti. La decisione è stata presa in via definitiva, con l’obiettivo di fornire aiuto alle imprese di questi settori.

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato in via definitiva il provvedimento che stanzia 30 milioni di euro per sostenere i comparti produttivi maggiormente colpiti dall’aumento dei costi energetici e del carburante. La misura, già approvata all’unanimità in I Commissione Affari istituzionali.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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