Carburanti Giorgetti punta a nuovi sconti e aiuti per trasporti

Il governo sta valutando la possibilità di introdurre nuovi sconti sulle accise dei carburanti e di destinare risorse interne per sostenere il settore dei trasporti. Le proposte si concentrano su interventi mirati per ridurre i costi dei carburanti, con l’obiettivo di alleggerire le spese di aziende e cittadini. La decisione arriverà dopo le analisi delle risorse disponibili nel bilancio statale e delle modalità di distribuzione degli aiuti. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle tempistiche e sull’entità delle misure.

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