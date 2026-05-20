Carburanti Giorgetti punta a nuovi sconti e aiuti per trasporti
Il governo sta valutando la possibilità di introdurre nuovi sconti sulle accise dei carburanti e di destinare risorse interne per sostenere il settore dei trasporti. Le proposte si concentrano su interventi mirati per ridurre i costi dei carburanti, con l’obiettivo di alleggerire le spese di aziende e cittadini. La decisione arriverà dopo le analisi delle risorse disponibili nel bilancio statale e delle modalità di distribuzione degli aiuti. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle tempistiche e sull’entità delle misure.
? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi sconti sulle accise il costo del carburante?. Quali risorse interne userà il Tesoro per coprire gli aiuti?. Perché l'Europa potrebbe concedere una deroga sulle regole del Patto?. Cosa accadrà agli autotrasportatori se le coperture finanziarie saranno insufficienti?.? In Breve Valdis Dombrovskis monitora la richiesta italiana di flessibilità fiscale presso la Commissione europea.. Il Consiglio dei ministri si riunirà venerdì alle ore 19 per il decreto.. L'Eurogruppo si riunisce a Cipro per discutere i parametri del Patto europeo.. Le misure mirano a proteggere autotrasportatori e trasporti pubblici dai prezzi energetici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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