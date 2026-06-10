Mastella e Casillo si sono incontrati per discutere il passaggio della gestione dei trasporti pubblici a un nuovo gestore unico. Al centro dell’incontro ci sono state le modalità di subentro di Air Campania e le conseguenze sul servizio quotidiano. Sono stati affrontati anche i temi delle garanzie per i lavoratori durante la transizione, senza però essere forniti dettagli specifici sulle misure adottate.

? Domande chiave? In Breve Il vertice per il trasporto pubblico: Mastella e Casillo si incontrano martedì 16 giugno. Martedì 16 giugno alle ore 13,00, Clemente Mastella partecipe a un incontro fondamentale con il vicepresidente regionale con delega ai Trasporti, Mario Casillo, per affrontare il nodo del servizio di trasporto pubblico cittadino. L’appuntamento mira a definire i nuovi equilibri della mobilità urbana attraverso un dialogo che vedrà anche la partecipazione delle sigle sindacali campane. Questo vertice rappresenta un momento decisivo per la gestione del servizio e per il futuro della mobilità nel territorio. L’obiettivo principale dell’incontro è raggiungere quel tassello definitivo che permetta la concretizzazione del subentro di Air Campania come gestore unico. Mastella ha espresso gratitudine verso Casillo per la sensibilità istituzionale dimostrata e per la disponibilità nel gestire questo passaggio delicato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trasporti: Mastella e Casillo si incontrano per il nuovo gestore unico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Linea ferroviaria Salerno-Avellino-Benevento: Mastella interroga l’assessore CasilloIl consigliere regionale della Campania ha rivolto un'interrogazione all’assessore ai trasporti riguardo alla linea ferroviaria che collega Salerno,...

Trasporti, assessore Casillo in Prefettura a Salerno per l’emergenza sicurezzaL’assessore regionale ai trasporti è stato convocato in Prefettura a Salerno per discutere della situazione legata alla sicurezza nel settore dei...

Trasporti verso Ischia e Procida, prime misure contro i disagiUn tavolo tecnico permanente presso la Regione Campania, voluto dal vicepresidente con delega ai Trasporti Mario Casillo, che avrà il compito di affrontare in maniera continuativa le criticità legate ... ansa.it

Benevento, Tpl e subentro Air. Vertice a Napoli Mastella-CasilloIl sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone hanno incontrato stamane, a Napoli, il vice presidente regionale con delega ai Trasporti Mario Casillo. All'incontro, ha preso ... ilmattino.it