L’assessore regionale ai trasporti è stato convocato in Prefettura a Salerno per discutere della situazione legata alla sicurezza nel settore dei trasporti. La riunione si è concentrata sulle misure da adottare in risposta alle recenti criticità emerse, coinvolgendo rappresentanti delle forze dell’ordine e altri enti competenti. La discussione ha avuto come obiettivo l’individuazione di interventi immediati e strategie di medio termine per migliorare la sicurezza nelle reti di trasporto pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche l’assessore regionale trasporti Mario Casillo, in compagnia del presidente della commissione analoga, Luca Cascone ha preso parte questa mattina, per la prima volta, a Salerno al tavolo tecnico voluto dai sindacati e coordinato dalla prefettura di Salerno per affrontare il problema dell’emergenza sicurezza a bordo dei trasporti pubblici. “La mia presenza qui ha dichiarato Casillo è testimonianza proprio dell’importanza che diamo a quanto accaduto – ha dichiarato Casillo, lasciando l’incontro -. Affronteremo l’argomento già nella prossima riunione della consulta regionale per la mobilità che seppur già convocata per discutere della disabilità, dedicherà tempo e spazio a questa questione”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trasporti, assessore Casillo in Prefettura a Salerno per l’emergenza sicurezza

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