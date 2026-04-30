Il consigliere regionale della Campania ha rivolto un'interrogazione all’assessore ai trasporti riguardo alla linea ferroviaria che collega Salerno, Avellino e Benevento. La questione riguarda lo stato e i miglioramenti del servizio ferroviario lungo questa tratta, con particolare attenzione alle eventuali criticità e ai progetti di intervento previsti. La discussione si inserisce nel quadro delle attività di controllo e monitoraggio delle infrastrutture di trasporto pubbliche nella regione.

Tempo di lettura: 3 minuti Il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al vicepresidente della Giunta regionale e assessore ai Trasporti, Mario Casillo, in merito allo stato di attuazione degli interventi di elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento della linea ferroviaria Salerno–Avellino–Benevento. “ Si tratta di un’infrastruttura di primaria importanza per il territorio sannita, rappresentando l’unico collegamento ferroviario diretto con il resto della regione e un asse strategico per la mobilità quotidiana di cittadini, lavoratori e studenti, oltre che per le prospettive di sviluppo economico e turistico dell’area”, evidenzia Mastella.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Linea ferroviaria Salerno-Avellino-Benevento: Mastella interroga l’assessore Casillo

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