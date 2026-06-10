Trappola online ad Aprilia | coppia arrestata per rapine con coltelli

Una coppia è stata arrestata ad Aprilia per aver commesso rapine con coltelli. I due complici attiravano le vittime attraverso annunci online, spingendole a incontrarsi in zone isolate. Durante le aggressioni, le persone sono state ferite con colpi di coltello, riportando tagli su braccia e gambe. Le rapine si sono svolte in più occasioni, con le vittime che hanno subito minacce e ferite durante gli attacchi.

Come facevano i due complici a attirare le vittime online?. Quali ferite hanno riportato le persone aggredite con i coltelli?. Dove sono stati trasferiti l'uomo e la donna dopo l'arresto?. Perché gli annunci a prezzi bassi erano una trappola pianificata?.? In Breve Tre rapine avvenute tra gennaio e aprile nel territorio di Aprilia.. Uomo di 56 anni e donna bulgara di 38 anni arrestati.. Aggressioni con coltelli su collo e testa hanno richiesto punti di sutura.. Indagati in custodia cautelare tra il carcere di Latina e Rebibbia.. Due arresti ad Aprilia per una serie di rapine orchestrate tramite annunci online. Una coppia è stata fermata dalle forze dell’ordine ad Aprilia dopo aver messo in atto una serie di rapine basate su finti incontri pubblicizzati su internet. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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