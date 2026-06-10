Una coppia è stata arrestata ad Aprilia con l’accusa di aver adescato uomini tramite annunci online di incontri intimi e di averli rapinati. Secondo le indagini, le vittime venivano attirate da annunci pubblicati su internet che promettevano incontri a prezzi bassi. La coppia avrebbe organizzato falsi incontri, durante i quali avrebbe sottratto beni o denaro alle persone coinvolte. Le autorità hanno eseguito l’arresto sulla base di prove raccolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il presunto piano messo in atto attraverso falsi incontri. Avrebbero attirato le vittime tramite annunci pubblicati sul web, promettendo incontri intimi a prezzi particolarmente convenienti. Una volta fissato l’appuntamento, però, gli uomini si sarebbero trovati di fronte a una vera e propria trappola. È quanto emerso da un’indagine condotta dai carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia e dalla Polizia di Stato, che ha portato all’arresto di due cittadini bulgari, un uomo di 56 anni e una donna di 38 anni, accusati a vario titolo di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Gli appuntamenti fissati in un appartamento di Aprilia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Adescavano uomini con annunci online di incontri intimi e li rapinavano: arrestata una coppia ad Aprilia

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