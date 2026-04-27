Tragico incidente sulla Siena-Grosseto auto in fiamme | perde la vita un uomo di 37 anni

Un incidente grave si è verificato sulla strada statale Siena-Grosseto, coinvolgendo un veicolo che è andato a fuoco. Secondo le prime informazioni, un uomo di 37 anni è rimasto ucciso nell’incidente. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di prestare assistenza, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’uomo coinvolto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo schianto e l’incendio del veicolo. Un grave incidente si è verificato lungo la superstrada Siena-Grosseto, dove un uomo di 37 anni ha perso la vita. Il veicolo su cui viaggiava è stato avvolto dalle fiamme dopo l’impatto, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Intervento dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco di Siena sono intervenuti poco prima della mezzanotte, con operazioni iniziate alle 23:55 di domenica 26 aprile. Dopo aver domato l’incendio, hanno provveduto a estrarre il corpo della vittima dall’auto. Luogo dell’incidente e soccorsi. L’incidente è avvenuto al chilometro 57+600, nel territorio comunale di Sovicille.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente sulla Siena-Grosseto, auto in fiamme: perde la vita un uomo di 37 anni Notizie correlate Milano, tragico schianto sulla Tangenziale Ovest: perde la vita un uomo di 66 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente tra Corsico e Assago in direzione Bologna Questa mattina, 12 aprile, si è verificato un gravissimo incidente... Siena-Grosseto: muore 37enne nell’auto in fiamme dopo un incidenteSOVICILLE (SIENA) – Incidente mortale nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2026 sulla superstrada Siena-Grosseto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tragedia sulla Siena-Grosseto: auto si ribalta e si incendia, muore un 37enne; Incidente mortale a Sovicille sulla Siena-Grosseto: auto in fiamme, morto 37enne; Lo schianto contro il guard rail e le fiamme: il conducente trovato morto dentro l'auto dai vigili del fuoco. Tragico incidente sulla Siena - Grosseto, morto Riccardo IanniniE’ stato rinvenuto morto carbonizzato all’interno della propria auto. E’ quanto accaduto ieri sera poco prima di mezzanotte, domenica 26 aprile, lungo la strada statale 223 Siena-Grosseto all’altezza ... radiosienatv.it Tragedia sulla statale Grosseto-Siena: muore a 37 anni nell'auto in fiammeUn grave incidente stradale si è consumato nella tarda serata di ieri lungo la Strada Statale 223. Intorno alle ore 23:55, i Vigili del Fuoco del comando di Siena sono intervenuti al chilometro 57+600 ... corrieredimaremma.it Tragedia sulla Siena-Grosseto: auto in fiamme, perde la vita un 37enne... - facebook.com facebook