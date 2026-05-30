tragico incidente stradale perde la vita una donna

Una donna è morta questa mattina in un incidente tra due automobili. L’incidente è avvenuto in una strada urbana. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro. Nessun altro ferito grave è stato segnalato. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per gli accertamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale che ha coinvolto due automobili. Il violento impatto, avvenuto lungo una strada particolarmente trafficata, non le ha lasciato scampo: la vittima è deceduta sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Gli altri occupanti dei veicoli coinvolti hanno riportato ferite che, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire le cause dell’incidente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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L'Aquila. Incidente stradale lungo via Onna: perde la vita una 77enne

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