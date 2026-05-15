Tragedia sfiorata a Bosco di Corniglio | enorme masso cade sulla strada provinciale
Venerdì 15 maggio, lungo la strada provinciale del Cento Laghi in località Bosco di Corniglio, un grande masso è caduto sulla carreggiata. La caduta ha causato momenti di apprensione tra i passanti e ha interrotto il traffico nella zona. Nessuno è rimasto coinvolto o ferito nell’incidente, che si è verificato durante le ore mattutine. La zona rimane sotto osservazione mentre le autorità valutano le modalità di rimozione del masso e la stabilità della parete rocciosa.
Momenti di paura nella mattinata di venerdì 15 maggio lungo la strada provinciale del Cento Laghi in località Bosco di Corniglio. Un enorme masso dal peso stimato di qualche tonnellata è caduto, per cause in corso di accertamento, sulla strada. Fortunatamente in quel momento non stava passando. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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