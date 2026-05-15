Tragedia sfiorata a Bosco di Corniglio | enorme masso cade sulla strada provinciale

Da parmatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio, lungo la strada provinciale del Cento Laghi in località Bosco di Corniglio, un grande masso è caduto sulla carreggiata. La caduta ha causato momenti di apprensione tra i passanti e ha interrotto il traffico nella zona. Nessuno è rimasto coinvolto o ferito nell’incidente, che si è verificato durante le ore mattutine. La zona rimane sotto osservazione mentre le autorità valutano le modalità di rimozione del masso e la stabilità della parete rocciosa.

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Momenti di paura nella mattinata di venerdì 15 maggio lungo la strada provinciale del Cento Laghi in località Bosco di Corniglio. Un enorme masso dal peso stimato di qualche tonnellata è caduto, per cause in corso di accertamento, sulla strada. Fortunatamente in quel momento non stava passando. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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