Tragedia sfiorata a Bosco di Corniglio | enorme masso cade sulla strada provinciale

Venerdì 15 maggio, lungo la strada provinciale del Cento Laghi in località Bosco di Corniglio, un grande masso è caduto sulla carreggiata. La caduta ha causato momenti di apprensione tra i passanti e ha interrotto il traffico nella zona. Nessuno è rimasto coinvolto o ferito nell’incidente, che si è verificato durante le ore mattutine. La zona rimane sotto osservazione mentre le autorità valutano le modalità di rimozione del masso e la stabilità della parete rocciosa.

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