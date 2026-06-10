Un agricoltore è morto dopo aver perso il controllo del trattore in contrada Sciola, ad Atessa. L’incidente è avvenuto lungo una strada interpoderale e, secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe avuto un malore prima dello schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. La vittima aveva 60 anni. La dinamica è ancora sotto verifica.

Chieti - L’incidente in contrada Sciola: la vittima, Vincenzo Cinalli, avrebbe perso il controllo del mezzo lungo una strada interpoderale dopo un possibile malore. Dramma nelle campagne di Atessa, dove un agricoltore di 71 anni, Vincenzo Cinalli, ha perso la vita in un incidente avvenuto nella serata di ieri, 9 giugno, in contrada Sciola. L’uomo era alla guida del suo trattore e stava percorrendo una strada interpoderale quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo agricolo finendo fuori strada. L’allarme è scattato intorno alle 20.30, quando i familiari, non vedendolo rientrare, hanno iniziato a preoccuparsi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Tragedia nei campi ad Atessa: agricoltore muore dopo lo schianto col trattore

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