Tragedia nei campi | agricoltore morto schiacciato dal trattore

Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 11 nei campi di Castel Goffredo, causando la morte di un uomo di 68 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato schiacciato dal trattore mentre lavorava in campagna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un tragico incidente ha strappato la vita a un uomo di 68 anni nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11, mentre si trovava a lavorare nei campi della zona di Castel Goffredo. Il professionista dell’agricoltura è deceduto tra le macerie del proprio trattore, dopo che il mezzo pesante si è ribaltato finendo in un canale situato lungo la strada Bellina Sotto, in pieno territorio dell’Alto Mantovano. Dinamica del sinistro nel cuore dell’Alto Mantovano. Il violento evento si è consumato su una via sterrata della periferia castiglionese, dove il conducente del mezzo agricolo ha perso il controllo del veicolo. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni effettuate sul posto, il trattore è precipitato oltre il margine della carreggiata, finendo nel fossato laterale e intrappolando l’operatore sotto il peso del macchinario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia nei campi: agricoltore morto schiacciato dal trattore Perugia. Sant’Enea, sessantenne muore schiacciato dal trattore in oliveto Notizie correlate San Vincenzo: agricoltore schiacciato dal trattoreDomenica 22 marzo 2026, alle ore 15:30, a San Vincenzo si è verificato un infortunio grave nei campi agricoli. Massama, dramma in campo: agricoltore schiacciato dal trattoreUn uomo di circa 60 anni è rimasto gravemente ferito a Massama intorno a mezzogiorno di lunedì 6 aprile 2026, a causa di un violento incidente con il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tragedia nei campi a Castel Goffredo: agricoltore muore schiacciato dal suo trattore; Tragedia nel Foggiano: agricoltore alla guida di un trattore muore per un malore; Castel Goffredo, resta schiacciato dal trattore: morto agricoltore di 68 anni; Si ribalta il trattore, muore un agricoltore 68enne di Castel Goffredo. Tragedia nei campi: agricoltore muore travolto dal trattoreDramma sul lavoro nel pomeriggio nel territorio del Forlivese, dove un agricoltore di circa 50 anni ha perso la vita mentre era impegnato in attività nei campi, nella frazione Ricò del comune di Meldo ... zoom24.it Tuscania – Malore nei campi: muore bracciante agricolo di 50 anniTUSCANIA - Tragedia nelle campagne del viterbese, dove un bracciante agricolo di circa 50 anni ha perso la vita mentre era al lavoro. L’uomo, originario de ... etrurianews.it La tragedia: bimbo di 7 anni muore in una piscina - facebook.com facebook Sovizzo, motociclista 24enne muore nello scontro con un’auto. La tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì. Inutili i soccorsi del Suem 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale. x.com