Tre cani morti nei furgoni sotto il sole alla World Dog Show | denunciati due proprietari

Due proprietari sono stati denunciati dopo che tre cani sono morti all’interno di furgoni sotto il sole durante la World Dog Show a Bologna. La manifestazione, inizialmente prevista come evento di celebrazione degli animali, si è conclusa con questa tragedia. I cani sono stati trovati senza vita nei veicoli parcheggiati nei pressi dei padiglioni. Le autorità hanno aperto un’indagine e stanno verificando le circostanze dei decessi.

Doveva essere una giornata di festa dedicata agli animali. Si è trasformata invece in una tragedia che ha sconvolto la World Dog Show, la grande manifestazione internazionale in corso nei padiglioni della Fiera di Bologna. Tre cani sono morti dopo essere stati lasciati per ore all'interno di due. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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