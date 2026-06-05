Durante il World Dog Show di Bologna, tre cani sono morti dopo essere stati lasciati per ore chiusi in due furgoni senza cibo né acqua. Due persone sono state denunciate per maltrattamento di animali. I cani, destinati alle esposizioni, sono stati trovati morti all’interno dei veicoli parcheggiati nel quartiere fieristico. Le autorità hanno avviato un’indagine sulla gestione dei cani e sulle condizioni di detenzione.

Dovevano partecipare alle esposizioni canine del World Dog Show, l’importante manifestazione internazionale in corso presso il quartiere fieristico di Bologna fino a domenica, ma sono stati invece lasciati per ore rinchiusi in due furgoni, senza acqua né cibo. La notizia è stata riportata dall’edizione bolognese del quotidiano Il Resto del Carlino. Un epilogo drammatico quello che ha coinvolto sei cani, vittime di quello che si configura come un grave caso di maltrattamento animale. Alla scoperta della situazione, uno degli animali era già privo di vita all’interno dei mezzi. Gli altri, in condizioni critiche, sono stati immediatamente trasportati presso una clinica veterinaria di Ozzano dell’Emilia, dove però altri due esemplari non hanno retto e sono deceduti nelle ore successive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Morti tre cani al World Dog Show di Bologna: chiusi nel furgone per ore senza cibo e acqua. Due persone sono state denunciate per maltrattamento di animali

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Morti tre cani che dovevano partecipare al World dog show di Bologna

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Morti tre cani al World dog show a Bologna: erano rinchiusi senza acqua né cibo x.com

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Ho in arrivo un trivia su American Dad, quindi tirate fuori fatti o eventi casuali che accadono durante lo show. O qualsiasi cosa sullo show. Devo ricordare ogni piccolo dettaglio. reddit