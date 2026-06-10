Un uomo di origini italo-egiziane, sospettato di essere collegato a un gruppo estremista, è stato arrestato per aver trafficato migranti sotto il decreto flussi. Secondo le indagini, l’uomo, vicino a Fratelli Musulmani, avrebbe organizzato con alcuni complici una rete per facilitare ingressi illegali di migranti. L’arresto è stato eseguito dalla polizia in un’operazione mirata, che ha portato anche al sequestro di documenti e dispositivi elettronici.

Italo-egiziano legato a Fratelli musulmani e pro Pal tesseva con dei complici una rete per favorire gli ingressi illegali. La Digos lo stava seguendo per i post pro Pal, per i contenuti pubblicati sui social dopo il 7 ottobre e per quella vicinanza alla galassia della Fratellanza musulmana che aveva acceso i riflettori degli apparati di sicurezza nel pieno della tensione mediorientale. Ma intercettando Ahmed Mohamed Atia Megahed, egiziano naturalizzato italiano nel 2023 e residente a Milano, gli investigatori, che monitoravano «l’area riferibile alle posizioni più oltranziste della comunità islamica», si sono imbattuti in qualcosa di diverso: un presunto sistema di ingressi illegali attraverso il decreto Flussi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trafficavano migranti sotto il decreto flussi. Uno degli arrestati vicino agli estremisti

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