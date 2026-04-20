Negli ultimi tempi, i migranti si trovano a dover affrontare numerosi ostacoli amministrativi legati alle procedure di richiesta di asilo e ai decreti flussi. Sono state segnalate pratiche come il pagamento di somme agli avvocati per facilitare il rimpatrio e la soppressione di regimi speciali per il gratuito patrocinio nei ricorsi contro le espulsioni. Questi cambiamenti hanno complicato ulteriormente il percorso legale per chi cerca protezione nel paese.

Il pasticciaccio brutto Oltre la mancetta agli avvocati pro-rimpatri. Attraverso cavilli e burocrazia lo Stato nega a migliaia di persone l’accesso ai diritti fondamentali Il pasticciaccio brutto Oltre la mancetta agli avvocati pro-rimpatri. Attraverso cavilli e burocrazia lo Stato nega a migliaia di persone l’accesso ai diritti fondamentali Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. La mancia di 615 euro agli avvocati che convincono i migranti a tornare a casa e la soppressione del regime speciale per il gratuito patrocinio nei ricorsi contro le espulsioni sono parte dell’inferno amministrativo a cui l’Italia condanna senza processo i migranti.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Decreto flussi e richieste d’asilo: l’inferno amministrativo dei migranti

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