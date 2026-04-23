A Milano continuano le indagini riguardanti un presunto giro di escort coinvolto nella movida e nei dopopartita. Le autorità stanno verificando i conti degli arrestati e i flussi di denaro diretti all'estero. L'indagine si concentra su un'agenzia eventi con sede nell'hinterland milanese, ritenuta collegata alle attività sospette. Le verifiche sono in corso per chiarire eventuali responsabilità e connessioni tra le persone coinvolte.

Proseguono a Milano le indagini sul presunto giro di escort collegato alla movida e ai dopopartita, gestito secondo l'ipotesi accusatoria da un'agenzia eventi con sede nell'hinterland milanese. I pubblici ministeri stanno sentendo diverse ragazze coinvolte, mentre nei telefoni sequestrati agli arrestati sarebbero emersi decine di nomi del mondo del calcio. Parallelamente gli inquirenti stanno ricostruendo i flussi finanziari legati all'attività, con un sequestro preventivo superiore a 1,2 milioni di euro e verifiche su conti esteri, anche in Lituania.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Inchiesta escort, indagini sui conti degli arrestati: verifiche su flussi verso l'estero

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