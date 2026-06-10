Una mostra presenta le opere di Helga Melem, caratterizzate da atmosfere soffuse e dettagli delicati. Le sue creazioni si collocano tra i movimenti artistici della secessione e dell’espressionismo, con un’attenzione particolare ai particolari, spesso sussurrati. Le opere mostrano un’attenzione minuziosa ai dettagli, creando un senso di intimità e introspezione. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese, con ingresso gratuito.

Esistono attitudini creative nelle quali è fondamentale mantenere un forte legame con la realtà osservata, quasi a volerne cogliere ogni minimo particolare per raccontarlo e descriverlo nella sua completezza, utilizzando una perfezione esecutiva necessaria a catturare lo sguardo che resta affascinato dalla bellezza di ciò che vede riprodotto; ve ne sono altre che, al contrario necessitano un distacco completo dal visibile perché esso costituisce un limite al flusso emozionale, a quel sentire che deve fuoriuscire e liberarsi sulla tela senza alcun condizionamento da parte della razionalità, nemmeno nella fase esecutiva. E infine vi sono. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tra Secessione ed Espressionismo le atmosfere soffuse di Helga Melem, dove il dettaglio viene sussurrato

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