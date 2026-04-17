Tra Informale Materico Surrealismo ed Espressionismo l’eclettismo artistico di Franca Fabrizio

Da lopinionista.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le forme di espressione artistica, alcuni artisti scelgono di mescolare diversi linguaggi come l'informale materico, il surrealismo e l’espressionismo, creando un nuovo stile eclettico. La loro produzione si distingue per la varietà di tecniche e approcci adottati, senza limitarsi a un’unica modalità di rappresentazione. Questa libertà creativa permette di esplorare temi e immagini con un linguaggio personale e complesso, che si manifesta attraverso opere caratterizzate da effetti materici e visioni oniriche.

Soffermarsi o appartenere a un solo e unico linguaggio narrativo sembra essere per alcuni artisti una scelta irrealizzabile, soprattutto quando la pittura e la scultura sono vissuti come un modo per sperimentare, per mettersi alla prova, per evolvere e mostrare il lato più intimo di un sé che spesso diviene consapevole della propria profondità solo dopo essersi lasciato andare in modo istintivo e irrazionale nel gesto plastico della creazione. Per questo genere di autori infatti, comporre la propria personalità espressiva corrisponde a permettere all’attitudine all’esplorazione formale di misurarsi con sfide sempre nuove, tentando strade inedite fino a poco prima che diventano non tanto superamento del precedente quanto manifestazione contestuale di un altro lato interiore che affiora verso la consapevolezza.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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