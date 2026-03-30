La Bajadera seduzione e ritmo in un viaggio tra atmosfere europee ed esotiche

Bergamo. Dalla Parigi degli anni Venti all’India, fino all’Austria e agli Stati Uniti. Un viaggio attraverso la varietà delle romanze e della danza, in particolare, è quello di “ La Bajadera ”, operetta in due atti di Emmerich Kalman, messa in scena dalla Compagnia Teatro Musica Novecento domenica 29 marzo al Teatro Donizetti, secondo appuntamento della Stagione di Operette. Una trama sentimentale, tra principi esotici, seduzione, relazioni e gioco di equivoci, vede protagonista Odette Darimonde (la Bajadera, ben interpretata da Paola Bess, in particolare nelle parti cantate), diva dell’operetta che, al teatro Chatelet di Parigi, sta replicando l’operetta “La Bajadera”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

L’universo di Jane Austen: viaggio tra letteratura, rito del tè e atmosfere d’epocaDal 7 febbraio Riccione rivive l’universo di Jane Austen con il ciclo di appuntamenti ideato dal Club Sofà and Carpet di Jane Austen per esplorare...

Leggi anche: Vincitrice di un Grammy e quattro BRIT Awards, la cantante britannica usa malinconia blues, ritmo R&B e atmosfere neo-soul per raccontare l'amore